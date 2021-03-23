Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив 104 и 100 соответственно. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 23 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 50 023 случая заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 104.

Выздоровели 46 635 человек, в том числе за последние сутки — 104. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 93,23%. Продолжают лечение от COVID-19 в Ульяновской области 2460 пациентов.

Кроме того, в регионе за последние сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом. Всего скончались 928 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех муниципалитетах Ульяновской области, где регистрируется «низкий индекс распространения» коронавируса, возобновили диспансеризацию взрослого населения. Речь идёт о Базарносызганском, Карсунском, Старокулаткинском и Старомайнском районах.