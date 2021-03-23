Элиста, , 13:16 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков присвоил своему советнику — Герою Советского Союза Валерию Очирову, звание «Герой Калмыкии». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Имя Валерия Николаевича Очирова широко известно не только нашим землякам, но и за пределами Калмыкии. Такие люди — гордость нашей республики и страны. Он — Герой Советского Союза и лётчик первого класса. Патриот своей Родины, образец настоящего героя, который готов отдать свою жизнь, чтобы добиться победы, решить поставленные задачи и прославить свой народ, свою страну», — отметил Хасиков.

Валерий Очиров принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершив 867 вылетов. За мужество и героизм, «проявленные при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан», лётчик удостоен звания Героя Советского Союза.