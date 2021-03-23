Белгород, , 13:39 — REGNUM Мобильный пункт вакцинации заработает с 29 марта в крупном торговом центре в Белгороде. Об этом 23 марта на своей странице в социальной сети сообщили мэр города Юрий Галдун.

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В помещении завершаются монтажные работы. Для того, чтобы пройти иммунизацию в мобильном пункте добровольцу достаточно иметь с собой паспорт и СНИСЛ. Перед вакцинацией медик проведёт осмотр пациента, измерит температуру и предложит прогуляться по торговому центру до разморозки препарата. После процедуры в течение получаса понаблюдают за состоянием добровольца .

«График работы ещё прорабатываем, но точно сделать прививку здесь можно будет и в выходные. Без предварительной записи», — уточнил мэр.

Первый в регионе мобильный пункт вакцинации в торговом центре открыли 12 марта в Старом Осколе. В среднем в день туда обращаются от пяти до 10 человек.