Москва, 23 марта, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Госдума в редакции согласительной комиссии приняла закон, направленный на обеспечение дополнительной защиты от необоснованного преследования по уголовным делам о сбыте наркотических средств, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Прописывается, что не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Согласно принятому Госдумой закону, уголовные дела о сбыте наркотиков нельзя будет заводить, если отсутствуют сведения о виде, массе и наименовании указанных веществ. Об этом должно свидетельствовать соответствующее заключение эксперта. Основанием для возбуждения уголовного дела также должны быть данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу.

В Совфеде нашлись аргументы принятия закона, сенаторы настояли на серьезной доработке инициативы.

Закон был призван защитить граждан от необоснованного привлечения по «антинаркотической» статье 228 УК РФ. По ней, в частности, возбуждалось уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова