Ханты-Мансийск, , 13:15 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал эффективнее противодействовать экспансии идеалов и норм, угрожающих политической стабильности в России. Об этом говорилось на рабочем совещании с уральскими губернаторами в Ханты-Мансийске 23 марта.

Николай Патрушев подчеркнул, что чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций. Национальные диаспоры, этнические общины, общественные и религиозные объединения «вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации деятельности органов власти».

«Со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигание межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Внедрение чуждых для России идеалов и норм угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности нашего государства, считает Николай Патрушев.