Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В старинных особняках Ростова-на-Дону, которые включены в перечень объектов культурного наследия, разместят социальные объекты. Ряд зданий проинспектировали власти. В ближайшее время будет рассмотрена возможность их использования.

Защита культурного наследия по-ростовски Rostov-gorod.ru

Ранее о размещение в исторических зданиях социальных объектов заявил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. По его словам, это поможет сохранить объекты и наделить их новым функционалом.

«Для проектирования реконструкции и реставрации исторических домов необходимо сначала определить, какие именно социальные объекты будут располагаться в зданиях», — отмечал градоначальник.