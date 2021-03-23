Томск, , 13:11 — REGNUM В Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 марта в региональном оперштабе.

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Все шесть человек входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в регионе скончались 344 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в Томской области выявлено 31 158 носителей коронавируса, выздоровели 29 980 человек.

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