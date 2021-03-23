Минск, , 13:12 — REGNUM Сотрудники милиции Минска располагают данными о том, что в сети интернет появились призывы к гражданам Белоруссии к участию в несанкционированных акциях 25 марта, на которых ожидается инициирование столкновений с милицией. Об этом 23 марта сообщил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, его слова приводит агентства БелТА.

ОМОН в Минске (с) ИА REGNUM

«При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных телеграм-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы», — сказал Гриб.

Также он добавил, что основной целью провокаторов является дестабилизация обстановки в городе и «инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции».

При этом начальник ГУВД Мингорисполкома подчеркнул, что силовые ведомства города предпримут все необходимые меры для поддержания порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники милиции Белоруссии задержали лидера Объединенной гражданской партии страны (ОГП) Николая Козлова и доставили его в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.