Выборг, Ленинградская область, 23 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. На реставрацию сооружений Замкового острова в Выборге выделят 254,3 млн рублей из федерального бюджета. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок, башня Св. Олафа

Дополнительные средства будут направлены на реставрацию сооружений Замкового острова: погреба под башней Св. Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, юго-западной стены, башен Райской и Сапожника, западного и восточного корпусов, восточного и южного бастионов, крепостных валов и въездной дамбы.

«Соответствующее письмо в адрес (губернатора Ленинградской области) Александра Дрозденко направил первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин», — уточнили в областной администарции.

Отметим, в 2020—2022 годах из федерального бюджета уже выделено 333,3 млн рублей на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала, Тюрьмы и башни Св. Олафа.