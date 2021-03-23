Москва, , 13:10 — REGNUM Выбор препарата при повторной вакцинации против коронавируса находится в компетенции лечащего врача. Об этом 23 марта заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, вопросы ревакцинации решаются в каждом случае индивидуально. «Сюда относится и выбор вакцинных препаратов», — добавила Попова.

Таким образом, она прокомментировала заявление директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. Ранее она допустила, что повторно вакцинироваться «Спутником V» будет нельзя.

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