Варшава, , 13:09 — REGNUM Варшава поддерживает Болгарию в «борьбе против российского шпионажа». Об этом написал 22 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в соцсети Twitter.

«Польша решительно поддерживает Болгарию, нашего друга и союзника по НАТО, который защищает свой суверенитет от враждебной шпионской деятельности со стороны России», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Польши также сообщил, что намерен провести переговоры с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой касательно задержания «шпионов».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Болгарии были задержаны два сотрудника министерства обороны страны. Сообщалось, что один из подозреваемых якобы создал сеть осведомителей и передавал информацию российской стороне.