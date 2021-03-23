Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Жителям Грузии нужно строго соблюдать рекомендации врачей, чтобы в стране не было третьей волны пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 23 марта заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Врач отметил, что в последние дни эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться, но снижается количество смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

«Если у нас эпидситуация в марте и апреле сохранится примерно на таком же уровне, как сейчас, то, скорее всего, мы нам удастся избежать третьей волны. Если у нас будет тенденция к росту числа случаев заражения, то есть, если эпидситуация ухудшится, нам придётся ужесточать меры», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что на протяжении последнего месяца в Грузии наблюдаются стабилизация эпидемиологической ситуации. Тем не менее на протяжении последней недели начало расти количество пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах или специально оборудованных гостиницах.

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