Москва, , 13:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать тему поддержки многодетных семей ключевой в рамках отчета правительства РФ и поручил коллегам подготовить изменения в законодательство, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Давайте с вами дадим поручение профильному комитету, создадим межфракционную рабочую группу с тем, чтобы были подготовлены изменения в законодательство, необходимые для того, чтобы поддержать многодетные семьи», — заявил Володин.

В ходе заседания вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на то, что семьи не рискуют заводить ребенка из опасения скатиться в нищету. Кроме того, по его словам, самыми бедными семьями в России являются семьи с детьми.