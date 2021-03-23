Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 3 апреля 2021 года возобновит прямые регулярные грузо-пассажирские рейсы из Санкт-Петербурга в Ларнаку (Кипр). Кроме того, продолжится выполнение рейсов из петербургского аэропорта «Пулково» в Париж, Берлин, Женеву и Анталию.

Полёты в Ларнаку будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолете Airbus A320. Первый самолет рейса SU6617 вылетит из «Пулково» 3 апреля в 09:20 (время здесь и далее местное), прибытие в аэропорт Ларнаки — в 13:45. Обратный рейс SU6618 отправится из Ларнаки в 14:45 и прибудет в Санкт-Петербург в 19:05.

В рамках действующего расписания самолёты «России» по субботам продолжат летать в Женеву. В летнем расписании появятся рейсы из Петербурга в Париж и Берлин — по воскресеньям. В весенне-летнем расписании продолжатся рейсы «России» в Анталью (Турция). В апреле рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, а с мая станут ежедневными.

«К перевозке по международным направлениям будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — напоминают в авиакомпании.