Джакарта, , 13:07 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 5297 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 23 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 471 225 носителей коронавируса.

Побороть коронавирус за сутки смогли 6954 жителя Индонезии. Всего в Индонезии от COVID-19 выздоровел 1 304 921 человек.

С 22 по 23 марта от COVID-19 в Индонезии скончались 154 человека. Всего эпидемия унесла жизни 39 865 человек.

По последним данным, в Индонезии зарегистрировано 126 439 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования института SMRC, 29% жителей Индонезии признают, что не хотят прививаться против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 29% жителей Индонезии не хотят прививаться от коронавируса