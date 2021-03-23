Джакарта, 23 марта 2021, 13:07 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 5297 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
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По состоянию на 23 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 471 225 носителей коронавируса.
Побороть коронавирус за сутки смогли 6954 жителя Индонезии. Всего в Индонезии от COVID-19 выздоровел 1 304 921 человек.
С 22 по 23 марта от COVID-19 в Индонезии скончались 154 человека. Всего эпидемия унесла жизни 39 865 человек.
По последним данным, в Индонезии зарегистрировано 126 439 активных случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования института SMRC, 29% жителей Индонезии признают, что не хотят прививаться против коронавируса.
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