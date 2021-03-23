Ярославль, , 13:07 — REGNUM Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова вновь возглавит список «Единой России» от Ярославской области на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщают «Ярновости».

Валентина Терешкова Kremlin.ru

Терешкова является действующим депутатом Госдумы. Источники ИА REGNUM, близкие к властям региона, подтверждают эту информацию. Кандидаты в депутаты от «Единой России» определяются в результате внутрипартийного голосования (праймериз), которое только стартовало. Но предположить, что Валентина Терешкова проиграет праймериз, вряд ли возможно.

По данным источников ИА REGNUM, в партийных списках «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 года Ярославская область будет объединена с Костромской. Места после Терешковой могут занять действующие депутаты Госдумы Алексей Ситников (Костромская область) и Илья Осипов (Ярославская область).

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