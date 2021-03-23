Таллин, , 13:04 — REGNUM В Эстонии зафиксировано более 370 случаев с побочными действиями вакцины AstraZeneca, что в 10 раз превышает количество подобных случаев с вакциной Pfizer-BioNTech.

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Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на данные Лекарственного департамента Эстонии. Было зарегистрировано 299 сообщений о побочных реакциях у женщин, восемь из которых были старше 70 лет. 71 уведомление было получено от мужчин, трое из них старше 70 лет.

Самой серьезной реакцией стали судороги по всему телу с потерей сознания через 36 часов после введения дозы вакцины 31-летней женщине. Пришлось госпитализировать пациентку.

Среди других побочных случаев названы венозное воспаление с тромбом в нижней конечности, гипертонический криз (значительное повышение артериального давления) и рвота.

Во всех этих случаях потребовалось вмешательство медицинских работников.