Москва, 23 марта, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Россия пошла на невиданные унижения в спорте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Нас продолжают хлестать по щекам… В спорте пошли на невиданные унижения — выступаем без флага и гимна. Спортивные чиновники пишут какие-то покаянные письма в олимпийский комитет, скоро наших спортсменов заставят идти на корточках — и пойдут — как же, они четыре года готовились», — заявил Толстой на пленарном заседании.

Мы должны заставить уважать себя сами, уверен парламентарий.

По решению CAS отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и ЧМ лишь в нейтральном статусе — без флага и гимна РФ.