Сеул, , 13:06 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA установит на модель K8 модернизированный бензиновый мотор 1.6 T-GDI. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данный двигатель станет базовым для лифтбека. При этом не сообщаются его технические характеристики.

Кроме того, в линейке моторов будет присутствовать силовой агрегат с комбинированным впрыском топлива рабочим объёмом 2,5 литра. Производительность агрегата равна 198 л. с.

Топовые моторы будут из семейства Smartstream. Один — бензиновый агрегат объёмом 3.5 литра мощностью 300 л. с., а второй — пропановый (LPI) производительностью 240 л. с. Оба «движка» сочетаются с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Первые KIA K8 появятся на рынке Южной Кореи в апреле 2021 года.

Ранее в США компания KIA представила минивэн Carnival (Sedona) нового поколения с обновленным логотипом. Внешне авто стало больше походить на кроссовер.

Читайте также: Представлен видеотизер нового электрокара KIA EV6