Нальчик, , 13:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии непогода заставила закрыть курорт «Эльбрус». В целях избежания несчастных случаев, которые могут повлечь за собой усиление ветра и снегопады, а также угроза схода лавин, руководство курорта закрыло его для посещения 23 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«В горах сильный ветер, снегопад, отсутствует видимость», — говорится в сообщении на сайте курорта. При этом срок открытия курорта «Эльбрус» пока не уточняется.

В МЧС по региону предупредили также о том, что в горах республики лавиноопасно. По прогнозам синоптиков, угроза схода лавин сохранится в период с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушует 23 марта и в других субъекта Северного Кавказа и Юга России. Сильные дожди на Черноморском побережье могут спровоцировать подъем уровня воды в реках Краснодарского края и Адыгеи. В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение по ливням со снегом.