Москва, , 13:01 — REGNUM Автомобилистам из Москвы не следует спешить с заменой зимней резины на летнюю, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он напомнил, что специалисты советуют «переобуваться» при устойчивой температуре выше семи градусов тепла.

«То есть сейчас этого делать не нужно», — отметил Вильфанд.

Пока за пределами Москвы, отметил он, можно увидеть большое количество снега.

«Так как он будет таять, это будет сказываться на дороге, еще велика вероятность гололедицы. Раньше второй декады апреля думать о смене зимней резины не стоит», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве обработают тротуары и проследят за состоянием дорог из-за возможной гололедицы.

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