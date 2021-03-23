Пушкин, Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Первая очередь реставрации Александровой дворца в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», состоящая из 15 залов дворца, будет представлена посетителям в 2021 году. Об этом сообщила 23 марта директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александровский дворец Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация Александровского дворца началась в 2011 году. Спустя десять лет к открытию готовится первая очередь реставрационных работ — 15 интерьеров личной половины Николая II и Александры Фёдоровны.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы завершим все приёмо-сдаточные работы и сможем определиться с датой открытия, — уточнила Ольга Таратынова. — Думаю, через три года мы еще и вторую очередь откроем».

Первая очередь реставрационных работ в Александровском дворце обошлась в 2,51 млрд рублей, из них 1,33 млрд рублей были выделены из федерального бюджета, 818 мл рублей — из доходов музея-заповедника.

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