Москва, , 12:58 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку высказывания так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова о готовности вновь «заняться» одной из своих жертв.

Виктор Мохов — преступник, похитивший в 2000 году двух несовершеннолетних девушек и продержавший их в подвале почти четыре года. В начале марта он был освобождён из тюрьмы после 17 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на уровне закона запретить брать интервью у убийц и маньяков.

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