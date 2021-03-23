Таллин, , 12:58 — REGNUM Премьер-министру Эстонии и председателю Реформистской партии Кае Каллас направлен запрос с целью выяснить, зачем правительство на пять лет засекретило все связанные с эпидемией коронавируса материалы.

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Об этом сообщил главный редактор издания таллинской мэрии «Столица» Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, соответствующий запрос поступил от депутатапарламента Эстонии от оппозиционной партии «Отечество»СвенаСестера.

"Мне тоже интересно, что же они от нас скрывают», — заявил журналист.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети отметили, что правительству Эстонии есть что скрывать: «Скрываютправдупропандемию, прививки, сколькобизнесаугроблено, скольколюдейпострадало.Молчат, чтоничегонесделалидляконтроля».