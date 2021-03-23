Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратовской области следственные органы организовали проверку информации, размещенной в СМИ, в которой жители по улице Буровой жалуются на условия проживания в аварийном доме.

Так, в публикации говорится, что жилой дом №7 на улице Буровой Ленинского района Саратова в сентябре 2018 года был признан аварийным и подлежал сносу. Расселение жильцов из ветхого строения должно было пройти до августа 2019 года, но горожане до настоящего времени продолжают в нем проживать. 20 марта текущего года у дома отошла стена и жильцы опасаются дальнейшего разрушения. Из-за воды под строением постоянно мокнут полы. Удобств в доме изначально не было, туалет находится на улице.

Следствию предстоит оценить действия должностных лиц, в чьи полномочия входит контроль за состоянием и безопасностью проживания людей в указанном доме. Соответствующее процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область от фонда содействия реформированию ЖКХ в 2021 году получит 3,2 млрд рублей по программе переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года. Из бюджета области дополнительно выделят на эти цели 78,5 млн рублей.

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