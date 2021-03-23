Москва, , 12:57 — REGNUM Российская валюта несет внушительные потери с начала торговой недели, продолжая энергично отступать от локальных максимумов, достигнутых в середине марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль 22 марта взлетела в ответ на обвал турецкой лиры, которая обесценилась на 15% после неожиданного решения президента Турции Реджепа Эрдогана об увольнении главы Центробанка. Этот шаг повысил уровень напряженности на развивающихся площадках в целом, затронув и рубль.

Сегодня, 23 марта, с начала торговой сессии котировки уже успели вплотную подобраться к важному сопротивлению в районе 75,50 руб., которого пара последний раз касалась в начале февраля. Если и этот барьер будет пройден, на горизонте появится отметка 76 руб.

Реализация такого сценария вполне вероятна, учитывая, что наша валюта оказалась зажатой между молотом и наковальней. На назревающий валютный кризис в Турции сейчас накладываются назревающие новые санкции США в отношении Москвы за предполагаемое вмешательство в выборы 2020 года.

Также не стоит забывать о нефтяном факторе, который на данный момент тоже играет против рубля. После неудачных попыток роста накануне, Brent теряет около 1% и, похоже, пока не настроена на возобновление подъема в свете новых локдаунов в Европе, которые в свою очередь омрачают перспективы восстановления спроса на черное золото в регионе.

Что касается доллара, этот фактор сейчас оказывает опосредованное влияние на «россиянина», тем более что на рынке Форекс американская валюта торгуется неоднозначно. В условиях такого набора медвежьих факторов активизации налоговых выплат на этой неделе будет недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее падение курса рубля», — считает эксперт.

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