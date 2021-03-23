Ташкент, , 12:57 — REGNUM Минимальная розничная стоимость вина в Узбекистане увеличилась на 18%, до 13,2 тыс. сумов (96 рублей) за литр. Соответствующее постановление министерства финансов и налогового комитета опубликовано на сайте национальной базы данных законодательства республики.

Розничные цены на коньяк выросли на 27%, до 49,4 тыс. сумов (359 рублей), на водку и прочую алкогольную продукцию — на 21%, до 34,4 тыс. сумов (250 рублей). Повышенные цены действуют с 20 марта 2021 года.

Ранее минимальные оптовые и розничные цены на алкогольную продукцию в Узбекистане повышались в октябре 2020 года. Тогда вино подорожало на 10%, коньяк — на 6,6%, водка — на 9,6%.

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