Москва, , 12:57 — REGNUM В России уже менее чем через год назначать социальные доплаты к пенсиям будут по-новому. Как сообщили 23 марта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, соответствующий проект приказа уже подготовлен ведомством.

Так, согласно документу, с 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсиям будут устанавливаться без подачи заявления. В приказе прописан порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

«Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — пояснил заместитель главы Минтруда России — статс-секретарь Андрей Пудов.

Так, для установления федеральной социальной доплаты уполномоченный орган исполнительной власти региона будет обязан направлять в территориальный орган ПФР информацию о произведённых изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат гражданам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, оптимизирующий механизм назначения и выплаты некоторых пенсий, социальных доплат к пенсиям. Так, поправки позволяют назначать в беззаявительном порядке предусмотренную действующими нормами пенсию безработным по предложению органов службы занятости, в котором будут содержаться согласие гражданина с назначением такой пенсии и способ ее доставки.