Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Эсминец ВМС США Thomas Hudner покидает акваторию Черного моря после своего участия в военных учениях. Об этом 23 марта сообщает 6-й флот США на своей странице в соцсети Twitter.

«Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии) и партнеров в регионе (Украины и Грузии)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения начались в Крыму.