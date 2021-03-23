Москва, , 12:53 — REGNUM Первый этап реконструкции одних из крупнейших в Европе очистных сооружений — Люберецких — завершился, сообщил 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр осмотрел итоги реализации первого этапа комплексной модернизации.

«Очистные сооружения — самая, может быть, невидимая часть работы коммунальщиков, но не менее важная. Люберецкие очистные сооружения принимают половину стоков Москвы и являются одним из крупнейших в Европе», — цитирует его слова агентство «Москва».

По его словам, к работе по реконструкции приступили год назад, уже готова первая очередь, а готовность второй, наиболее крупной, оценивается на 60%. Собянин отметил, что до конца 2023 года все работы должны быть завершены.

После модернизации Люберецкие очистные сооружения ОАО «Мосводоканал» получат новые экологические критерии качества и стандарты, что важно для сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья, проживающих вокруг.

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