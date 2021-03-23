Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области увеличилось число пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Об этом сообщается на сайте донского правительства 23 марта.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1 858 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 150 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 было принято решение о сокращении коечного фонда. В лечебных учреждениях постепенно возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

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