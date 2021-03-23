Рига, , 12:52 — REGNUM Прокуратура Латвии предъявила обвинения бывшему министру сообщения страны Айнару Шлесерсу в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщилtvnet.lv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Такое же обвинение предъявлено известному бизнесмену, бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле.

Учитывая высокий статус обвиняемых, ни к одному из них не применены меры пресечения. Прокуратура закончила расследование обстоятельств проведения публичных закупок и внедрения цифрового телевидения в Латвии в 2008 году. Ущерб оценивается в 7,5 миллионов евро.

В свою очередь, бывший премьер-министр Шкеле отверг все обвинения и удивился заявлению прокуратуры. По его словам, за 12 лет до марта нынешнего года его ни разу не вызывали для дачи показаний по указанному уголовному делу.

Другой обвиняемый Айнар Шлесерс заявил 22 марта нынешнего года, что возвращается в политику.