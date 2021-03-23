Москва, , 12:50 — REGNUM По состоянию на день 23 марта президент РФ Владимир Путин ещё не привился от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу — нет, пока сейчас идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает», — сказал Песков.

По его словам, процедуру вакцинации Путина не покажут в эфире, поэтому сотрудникам СМИ придётся «верить на слово».

Песков также не смог дать ответ на вопрос о том, будет ли Путин прививаться в своём рабочем кабинете, или же сделает это в прививочном кабинете: «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано».