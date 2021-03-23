Загреб, , 12:58 — REGNUM Хорватское агентство по лекарствам и медицинским средствам (HALMED) участвует в процедуре оценки российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарствам (ЕМА). Поставки этой вакцины в страну без одобрения ЕМА возможны лишь в крайнем случае, сообщили 23 марта в минздраве Хорватии.

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Хорватские специалисты, пояснили в ведомстве, участвуют в процедуре оценки «Спутника V» на соответствие необходимым требованиям надежности, эффективности и качества. Такова процедура постоянного одобрения, но ещё возможно решение о чрезвычайном импорте вакцины.

«HALMED до сих пор не получало запроса о чрезвычайном (срочном) импорте вакцины «Спутник V» и не работает над этой процедурой», — сообщили в министерстве РИА Новости.

В таком случае полную оценку вакцины провести невозможно. Срочный импорт — крайняя мера, допустимая при условии превышения рисков дефицита препарата над рисками, связанными с поставками неодобренной вакцины.

Вместе с тем в Хорватии подготовятся к ситуации, когда такие поставки всё же будут нужны.

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