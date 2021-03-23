Кемерово, , 12:49 — REGNUM В Кемеровской области еженедельно обновляют рейтинг управляющих компаний по уборке снега. Так, за неделю выявлено более 300 нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Деятельность управляющих компаний должна оставаться на постоянном контроле. Причём не только со стороны уполномоченных органов, но и жителей. Они тоже должны реагировать на недостаточно качественную работу УК, обращаться для устранения недостатков, сообщать о нарушениях», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции региона Ирины Гайденко, с 13 по 19 марта поступило 176 жалоб, из них 110 — по уборке дворов, 66 — по поводу крыш. Наибольшее количество жалоб — от жителей Кемерова (63), Новокузнецка (35) и Прокопьевска (18). Инспекторы проверили кровли и дворы 2,1 тыс. многоквартирных домов, выявлено 306 нарушений, выдано 54 предписания, направлено 52 повестки на составление административных дел.