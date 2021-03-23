Таллин, , 12:48 — REGNUM С начала 2021 года обозначился небольшой подъем в сфере транзитных грузоперевозок. Об этом председатель правления ГАО «Эстонская железная дорога» Кайдо Циммерман сообщил в интервью изданию Pealinn.

Так, в январе по железной дороге Эстонии проследовали 0,96 миллиона тонн транзитных грузов, что на 28% больше, чем в январе 2020 года. Эта тенденция сохранилась и в феврале, добавил Циммерман.

По его словам, ситуация в транзитном секторе ГАО «Эстонская железная дорога» продолжает оставаться напряженной, связано это как с увеличением грузооборота соседних с Эстонией портов в России, так и ростом конкуренции между портами внутри самой Прибалтики.

«Мы ставим себе цель сделать все для того, чтобы и качество наших услуг, и уровень инфраструктуры позволяли нам в этой конкуренции держаться на плаву», — добавил Циммерман.