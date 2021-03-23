Гергебильский район, Дагестан, , 12:48 — REGNUM В Дагестане произошла очередная вспышка кишечной инфекции. На этот раз отравились 13 детей в Гергебильском районе. В больницу с признаками отравления доставлены дети в возрасте от 2,5 до 11 лет. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства.

В результате проверки будут установлены причины отравления и дана оценка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Напомним, это уже пятая вспышка кишечной инфекции в Дагестане с начала 2021 года. До этого массовые пищевые отравления происходили в Буйнакске, Хунзанском районе, Махачкале и Каспийске. В большинстве случаев заражение детей происходило из-за загрязнения водопроводной воды.

Читайте также: В Дагестане названы причины массового отравления в Каспийске