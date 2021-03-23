Джакарта, , 12:47 — REGNUM По данным исследования института SMRC, 29% жителей Индонезии признают, что не хотят прививаться против коронавируса, сообщает Kompas.

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Согласно опросу, только 46% респондентов полны решимости пройти вакцинацию. Между тем 23% признались, что задумываются над тем, чтобы привиться от коронавируса, а 2% затрудняются с ответом.

Большинство не желающих делать прививки в Индонезии — мужчины, а именно 33%. Между тем 26% женщин в Индонезии не хотят вакцинироваться. Прививаться не хотят 30% жителей сельской местности и 28% жителей города. Больше всего прививаться не хотят молодые люди в возрасте до 25 лет, а именно 37%.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей Индонезии, которым была сделана вторая инъекция вакцины против коронавируса достигло 2 312 601.

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