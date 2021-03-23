Москва, , 12:47 — REGNUM Новейшие кабельные суда океанского класса «Вятка» и «Волга» проекта 15 310 передадут Военно-морскому флоту России в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По существующим планам предусматривается передача «Вятки» и «Волги» ВМФ России в 2023 и 2024 годах», — сказал он.

Водоизмещение каждого судна составляет более 10 тыс. тонн, длина — порядка 140 м. Оба судна имеют пятый ледовый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ капитан I ранга Сергей Епифанов сообщил, что серийная постройка средних морских танкеров проекта 23 130 для ВМФ России будет продолжена.

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