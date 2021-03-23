Москва, , 12:46 — REGNUM В Кремле не будут раскрывать информацию о том, какой вакциной от COVID-19 будет прививаться президент РФ Владимир Путин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы специально не будем говорить — какой вакциной [будет прививаться президент РФ Владимир Путин]», — сказал Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что все три разработанные в России препарата для вакцинации от COVID-19 «надёжны и эффективны».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 23 марта привьётся российской вакциной от COVID-19.