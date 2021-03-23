Кызыл, , 12:45 — REGNUM В 2020 году жители Тувы оформили около 2,3 тыс. договоров ипотечного кредитования на сумму 6,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе национального банка республики, объём выдачи вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом.

По словам заместителя управляющего учреждением Тамира Монгуша, пик выдачи ипотеки пришелся на вторую половину года.

«Спрос на ипотеку вырос из-за снижения процентных ставок по ипотечным кредитам: с 9,4% в январе до 7,7% в декабре 2020. На это повлияло смягчение денежно-кредитной политики Банка России, а также введенные государственные программы субсидирования процентных ставок», — отметил он.

Таким образом, всего к началу 2021 года «ипотечный кредитный портфель» достиг 16 млрд рублей. За год его объём вырос на 23%.

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