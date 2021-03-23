Михайловка, Волгоградская область, , 12:51 — REGNUM По решению суда на сутки приостановлена деятельность средней школы №5 города Михайловка Волгоградской области. Региональное управление Роспотребнадзора выявило в учебном заведении нарушения санитарного законодательства, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

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Специалисты в ходе проверки установили, что в помещениях школы ненадлежащим образом проводится уборка, персонал не обеспечен запасом масок для обязательного ношения, при входе в столовую и в санитарных узлах отсутствуют антисептики, в виду состояния окон в учреждении не проветривают рекреации и коридоры. Ещё 3 февраля в адрес руководства школы Роспотребнадзор выдал предписание об устранении нарушений, однако в ведомство до сих пор не поступила информация об исполнении официального распоряжения.

«Суд пришёл к выводу о том, что допущенные нарушения в сложившейся обстановке создают угрозу жизни и здоровью детей, а также угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. МКОУ «СШ №5» признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на одни сутки», — уточнили в пресс-службе.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.