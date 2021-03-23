Киев, , 12:49 — REGNUM Для въезда на Украину нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 23 марта во время брифинга.

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Он отметил, что соответствующее решение правительство начало действовать с 22 марта 2021 года.

«Независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведённого тестирования методом ПЦР», — сообщил министр.

По его словам, тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Результаты теста должны предъявлять как иностранцы, так и граждане Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов сообщил, что на Украине распространился «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2, из-за которого фиксируется больше тяжёлых случаев болезни.

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