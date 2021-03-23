Москва, , 12:45 — REGNUM Решение об обязательной вакцинации от коронавируса приняли 24% жителей России. Из них 7% желают сделать прививку той же вакциной, что и президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствует рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще о готовности вакцинироваться тем же препаратом, что глава государства, заявляют мужчины, чем женщины — 9% против 4%. Не повлияет название вакцины, которой привьют Путина, на решение о вакцинации на 17% опрошенных.

При этом почти половина граждан (48%) пока не готовы делать прививку COIVID-19 ни при каких обстоятельствах. Затруднялись ответить 28% респондентов.

Опрос проведен: 23 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин намерен 23 марта сделать прививку от коронавирусной инфекции.

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