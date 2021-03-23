Таллин, , 12:44 — REGNUM Есть только два способа остановить распространение коронавируса: избегать контактов между людьми или массовая вакцинация. Об этом президент Академии наук Эстонии, профессор Тармо Соомере сообщил порталу stolitsa. ee, комментируя резкое обострение ситуации с заболеванием в стране.

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По его словам, при введении в Эстонии заметных ограничений не учитывался тот факт, что большое количество людей не будет их соблюдать.

«Универсального решения проблемы распространения вируса в условиях пандемии не существует. Закрытие общества, так сказать, на замок — это очень дорого с экономической точки зрения и разрушительно для психики», — подчеркнул профессор.

Он призвал власти и специалистов искать золотую середину в принимаемых решениях, чтобы в борьбе с эпидемией не были разрушены национальная экономика и материальное благополучие людей.