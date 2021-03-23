Вашингтон, , 12:44 — REGNUM «Безумием» назвал происходящие в США после победы демократической администрации процессы бывший президент страны Дональд Трамп. Соответствующее заявление он сделал 22 марта в интервью Грегу Келли на телеканале Newsmax TV.

Обсуждая возможность отстранение действующего президента США Джо Байдена от власти в силу 25-ой поправке к Конституции США, Трамп отметил, что он надеется, что процессы не пойдут по этому сценарию, потому что «это серьезно».

«То, что происходит, — это безумие. Остается только гадать, понимает ли он [Байден] все то, что он подписывает», — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Выбранный Байденом курс Трамп назвал чем-то, что хуже, чем было бы в случае победы «социалиста» Берни Сандерса, который в определенный момент предвыборной гонки в США считался ее фаворитом.

«Берни Сандерс на стеройдах не стал бы подписывать то, что подписывал этот парень», — добавил Трамп, имея в виду нынешнего главу Белого дома.

Напомним, перед вылетом в штат Джорджия Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, несколько раз оступился и упал. В Белом доме объяснили, что главе государства помешал сильный ветер.