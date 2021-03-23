Рига, , 12:43 — REGNUM В Латвии планируют разрабатывать недра в надежде найти в глубинах земли платину, никель, медь и другие цветные металлы. Об этом сообщает издание Rubaltic.ru, отмечая, что таким образом в республике хотят убить двух зайцев — повысить независимость от соседней России и заметно повысить благосостояние своих жителей.

Бывший руководитель канцелярии президента республики Эдгар Ринкевич еще несколько лет назад заявил, что такие исследования латвийских недр надо увеличить, к работам были привлечены западные предприятия.

Подобные же исследования проводились на тему запасов нефти и газа. Но положительные результаты так и не были достигнуты, несмотря на выданные иностранным компаниям лицензии.

«Если вы хотите знать, есть ли газ у нас в Латвии, я отвечу: да, есть. Много ли? Ну, на одну керосинку хватит», — так иронично прокомментировал усилия государства доктор геологических наук Валдис Сеглиньш.

С 2011 года в Латвии также безуспешно ищут золото, энтузиасты не теряют надежды.

«В Латвии, как нам кажется, можно найти никель, платину, палладий и золото. Если бы все это обнаружилось, для латвийской экономики это стало бы огромным приобретением. Можно с уверенностью сказать, что Латвия в мгновение стала бы на порядок богаче», — заявил местный геолог родом из Канады Андрей Бите.