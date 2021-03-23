Москва, , 12:42 — REGNUM Фигурант дела уголовного дела о хищении у ПАО «Промсвязьбанк» более 87,2 млрд рублей Батраз Плиев может быть заочно арестован судом в России. Об этом 23 марта сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

По словам собеседника, на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно настаивает следствие. Соответствующее ходатайство будет рассмотрено судебной инстанцией.

Уточняется, что в настоящее время Плиев находится в международном розыске.

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Как сообщало ИА REGNUM, схемы многомиллиардных хищений из «Промсвязьбанка» были вскрыты осенью 2019 года. По данным следствия, бывшие владельцы этой финансовой организации Дмитрий и Алексей Ананьевы умудрились менее чем за неделю похитить 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а также легализовать 39 млрд рублей и $169 млн.

Для этого, как следует из материалов дела, братья Ананьевы использовали для этого кипрский филиал банка.