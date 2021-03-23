Пушкин, Санкт-Петербург, 23 марта, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Александровском парке Пушкина планируют за восемь лет восстановить Китайский театр, разрушенный в годы Великой Отечественной войны. Об этом 23 марта сообщила директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова

По словам директора ГМЗ, восстановления памятника архитектуры потребует не менее 3 млрд рублей и не менее восьми лет. В ближайшие два года сохранившиеся до наших дней руины законсервируют, а в конце 2022 года специалисты приступят к реконструкции. Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета, в настоящий момент дирекция заповедника ведется переписку с Минкультуры.

«Было принято решение не восстанавливать театр [в первозданном виде]. Решено сделать там трансформирующуюся структуру, которая решит несколько проблем: создание 600 квадратных метров выставочного зала [выставочных площадей в ГМЗ практически нет], который можно было бы трансформировать за полчаса в театральный зал или конференц-зал. Плюс там появится хранилище фондов костюмов», — пояснила Ольга Таратынова.

Напомним, Китайский театр или Каменная опера, как его называли во времена императрицы Екатерины II, расположен слева от входа в Александровский парк. Проект театра разрабатывался архитектором Антонио Ринальди, а его строительство в 1778—1779 годах велось под руководством Ильи Неелова. 15 сентября 1941 года при обстреле города Пушкина наступавшими немецкими войсками уникальное сооружение полностью выгорело изнутри и осталось без крыши.