Ханты-Мансийск, 23 марта, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На Урале бесконтрольный приток иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию «спящих» ячеек радикальных организаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на рабочем совещании в Ханты-Мансийске 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Обсуждался вопрос обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Из 274 тысяч зарубежных мигрантов больше четверти находятся в округе с нарушениями законодательства. Только в 2020 году они совершили более 2,5 тысячи преступлений, подчеркнул Патрушев.

Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, Николай Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.